Samp, prime parole di Maroni: "Spero che la trattativa vada a buon fine"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gustavo Maroni sarà presto un nuovo giocatore della Samp. Il trequartista, classe 1999, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della trattativa con i blucerchiati, che ormai è a buon punto: "Sono molto contento. Spero che la trattativa vada a buon fine, sarebbe molto bello per me". Arriverà dal Boca Juniors in prestito oneroso con riscatto fissato a 15 milioni.