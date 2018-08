La Sampdoria potrebbe inserire un calciatore svincolato nella rosa di Marco Giampaolo. Il Secolo XIX scrive che la dirigenza blucerchiata valuta l'inserimento di una punta, ma ha intanto allontanato la pista che porta a Marco Borriello (36). Tra le piste praticabili ci sarebbe quella del 31enne Samir Nasri, ex Arsenal e Manchester City che tra pochi mesi avrà scontato il periodo di stop forzato causa squalifica per doping. Tra gli svincolati figurano anche l'ex Carpi Jerry Mbakogu (25), l'ex Villarreal e Santos Nilmar (34) oltre l'ex Livorno e Cremonese Paulinho (32). Trattative? No, per ora solo tentazioni.