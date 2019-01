Samp, Quagliarella e il record: "Grande emozione, sono senza parole"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Fabio Quagliarella è il grande protagonista della sfida contro l'Udinese. Doppietta e assist per il 4-0 contro i friulani. Ecco le parole dell'attaccante della Sampdoria a Sky Sport: "Una grande emozione, eguagliare Batistuta è qualcosa da brividi. Ho esultato dopo il gol solo per il record, ho sempre rispetto per l'Udinese. Sono senza parole anche io per quello che mi sta accadendo. Il mio segreto? Beh, i sacrifici che ho fatto in passato sono serviti (il giocatore si commuove, ndc). Nazionale? Beh, si deve dare fiducia ai giovani, il mister farà le sue scelte. Io devo far bene con questa maglia. Devo voglio arrivare? Ogni domenica mi voglio divertire, per rendermi importante per la squadra".