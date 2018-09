Samp, Quagliarella: "Gol dedicato a chi ha sofferto. Forza Genova"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il meraviglioso gol di ieri sera contro il Napoli, Fabio Quagliarella ha parlato tramite i propri profili social dedicando la rete a tutta la città di Genova: "Regalare felicità. A se stessi, ai propri cari, alla Samp e ai suoi tifosi, a chi ama il calcio e a chi mi vuole bene, a Genova che è più forte del dramma vissuto. La dedica speciale è proprio questa.. Per chi ha sofferto, per chi soffre e per chi non si arrenderà. Forza Genova, forza Samp".