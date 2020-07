Samp, Quagliarella pubblica il referto degli esami: "C'è chi (s)parla e chi lavora"

Polemica via social per Fabio Quagliarella. L'attaccante della Sampdoria ha pubblicato attraverso le storie di Instagram il referto deghli esami a cui è stato sottoposto per rispondere alle illazioni emerse nei giorni scorsi in merito alle sue condizioni fisiche. "C'è chi (s)parla e chi lavora per recuperare da un infortunio" scrive il 27 blucerchiato.

Nel testo del referto si parla di una "piccola lesione della giunzione miotendinea distale del gemello mediale della gamba destra. Lesione di II° grado in fase subacuta".