Samp, Quagliarella: "Vivo per il gol. L'importante è provarci sempre"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ha parlato a margine del via ufficiale della Junior Tim Cup. Queste le sue parole riportate da Tuttosport: "Cosa si prova a fare gol nel derby? Il derby è sempre una partita speciale. Ci mancherebbe ma il gol è bello in qualsiasi momento. Sono felice anche di segnare in allenamento, quando ero piccolo per me segnare era sempre una gioia. Poi certo, la domenica è più importante. Quando la palla entra in rete porto a termine il mio lavoro. E sono abbastanza soddisfatto. Il segreto delle rovesciate? Io dico sempre di provarci, come va va, poi alla fine quando capisci che la palla è quella giusta, ci devi provare. Se non ci provi non puoi vedere come va a finire. Tante volto ho lisciato il pallone ma poi ci ho riprovato. Bisogna fregarsene se ti va male. Se poi ti va bene, qualche applauso lo prendi. Il fair play è il rispetto dell’avversario. Noi capitani abbiamo tante responsabilità in campo, gli altri ci seguono, noi siamo gli unici che possiamo parlare con gli arbitri. Sempre con la massima educazione, cercando di aiutarli. Tutti ci guardano, noi dobbiamo fare in modo che la partita vada in modo tranquillo. Cerchiamo di dare esempi positivi. I ragazzini ci guardano. E per noi è un’emozione vedere gli occhi felici dei bambini".