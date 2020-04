Samp, Ramirez: "Avvio di stagione complicato. L'arrivo di Ranieri ha portato ciò che serviva"

Lunga intervista di Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria dalle colonne di Tuttosport. L’uruguaiano oltre ad aver affrontato il tema della ripresa dei campionati ha analizzato anche la prima parte di stagione della compagine blucerchiata: “All’inizio non eravamo partiti bene. Poi ci siamo ripresi e alla fine giocavamo da squadra vera. Per noi il campionato era iniziato in maniera complicata poi qualcosa è cambiato e si è visto. Merito di Ranieri? Merito di tutti. A cominciare dai giocatori che sono riusciti a seguirlo da subito perché alla fine siamo noi che andiamo in campo. E merito di Ranieri che ci ha portato saggezza, tranquillità, serenità. Tutto ciò di cui avevamo bisogno”.