© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaston Ramirez, centrocampista offensivo della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il successo contro il Torino: "Sono contento per i tre punti, erano importanti per noi. Iniziare il secondo tempo andando sotto è stato difficile, siamo riusciti a vincere su un campo difficile".

È il tuo gol più bello?

"Quando calci più vicino è più complesso, ma era la distanza giusta".

Sono tre punti importantissimi.

"Anche le prestazioni, col Napoli meritavamo di più. Oggi siamo rimasti compatti, siamo contenti per la vittoria".

Ne avevate di più del Torino?

"Prendere un gol subito è complesso, soprattutto quando giochi contro una squadra fisica".