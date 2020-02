© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La doppietta contro il Torino ha consegnato alla Sampdoria una vittoria importantissima in chiave classifica. Al tempo stesso quelle due reti messe a segno da Gaston Ramirez hanno portato a cinque il bottino complessivo in stagione dell'uruguaiano. Il suo massimo da quanto è a Genova. Da qui la Samp punta a rilanciarsi per uscire dalle zone nere della classifica. E non solo.

Come riporta il Corriere dello Sport quest'oggi in edicola il club blucerchiato e l'ex Bologna starebbero parlando già di rinnovo contrattuale, con l'ipotesi, tutt'altro che remota, di un nuovo matrimonio fino al giugno 2023.