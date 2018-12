© foto di Federico Gaetano

Una vittoria brillante, quella della Sampdoria, contro un Chievo che - dopo un buon primo tempo - si è dovuto arrendere ad inizio ripresa sotto i colpi di Quagliarella e Ramirez. Proprio il trequartista doriano intervene in mixed-zone dopo la gara, commentanto il successo sui clivensi: “Ognuno di noi deve farsi trovare pronto al momento opportuno. Per fortuna sono entrato bene in gara”, riporta Sampdorianews.net.

“Il mister ci chiede sempre di attaccare la porta, i gol sono arrivati così - prosegue Gaston -. Il primo ha aiutato tanto, perché ha dato il la alla vittoria. Quagliarella? Ormai siamo abituati ai suoi gol: la squadra sta maturando e non perde mai la testa. Questo è qualcosa in più che abbiamo quest’anno”.

“La Juventus? Ci sono tre punti in gioco: abbiamo sempre lavorato bene. La testa giusta e il lavoro pagano. Il terreno di gioco? Non è decisamente nelle migliori condizioni: in questo momento non è un campo da Serie A”.