Samp, Ramirez: "Se decidiamo di ripartire zero privilegi. Neanche un tampone in più"

Lunga intervista di Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria dalle colonne di Tuttosport. L’uruguaiano ha affrontato il tema della ripresa delle competizioni di cui si discute nei palazzi del calcio italiano: “Tutti vogliamo ripartire. Tutti quelli che lavorano, non soltanto gli sportivi. Ma se noi calciatori ripartiamo non dobbiamo avere nessun privilegio. Nessun tampone in più, se questo volesse dire toglierlo a qualcuno che ne ha davvero bisogno. Lo toglieremmo a un nostro tifoso, a una mamma, a un papà. Tutte persone che tifano per noi e che noi dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia. Quindi bisogna trovare una soluzione giusta, ripartire, ma con buon senso. La salute viene prima di tutto, anche dei soldi”.