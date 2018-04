Samp, Ramirez: "Vogliamo l'Europa. Ho fiducia nella squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 4-1 col Cagliari Gaston Ramirez, trequartista della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SampTv: "E' stata una partita difficile, tosta, come le ultime tre che ci mancano. Sapevamo che era importante fare risultato, adesso dobbiamo continuare. Sono felice per il gol, mi mancava, ma quello che conta è fare risultato. Ci siamo per l'Europa, vogliamo arrivarci. Sarà difficile, ma lotteremo e ho fiducia in questa squadra. I tifosi sono un carico in più, anche in trasferta. Siamo felici di averli al nostro fianco".