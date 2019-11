© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista a Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, a Tuttosport. Sul campionato dice che "la Juve è sempre la Juve ma Conte sta accorciando il gap e ci sarà lotta fino alla fine". Rivive la favola Leicester, spiega che non gli è stata mai offerta la panchina della Nazionale, e poi si concentra anche sulla Sampdoria. "Si salverà. Anche al Leicester ero arrivato per salvare la squadra... Metterò entusiasmo, dobbiamo credere in noi, ogni giorno, lottando fino all'ultimo minuto di ogni partita. La ruota deve girare, prima o poi girerà".