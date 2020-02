vedi letture

Samp, Ranieri aspetta la Fiorentina: "Iachini? L'ho avuto da giocatore, so cosa dà alla squadra"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato tra le altre cose anche del 'collega' Iachini: "Alla Fiorentina c'è un allenatore coriaceo che voi conoscete bene e che io ho avuto da giocatore. So cosa infonde alla squadra. Ha vinto a Napoli e ha messo in difficoltà la Juventus, non sarà facile ma noi stiamo attraversando un buon momento e quindi non sarà facile neanche per loro".