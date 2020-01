© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato di mercato nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Lazio, affrontando l'argomento del sostituto di Jaison Murillo: "Sono i tempi del mercato. Per cui dobbiamo fare di necessità virtù. È logico io lo avrei voluto l'innesto il giorno prima dell'apertura del mercato ma capisco anche che chi deve cedere e avrà le sue problematiche. Operazioni in attacco? A me non piace cambiare per cambiare. Se un giocatore fa migliorare la rosa della Samp ben venga, sennò io mi trovo benissimo con questi ragazzi".



Clicca qui per la conferenza stampa integrale.