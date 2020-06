Samp, Ranieri cita Blade Runner contro l'arbitro: "Ho visto cose che voi umani..."

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport ha commentato così il ko contro il Bologna per 2-1: “Mi verrebbe da dire 'ho visto cose che voi umani... avete visto molto bene'. Mi piacerebbe rivedere il rigore a favore del Bologna che, a detta del mio calciatore, non c'era. Poi non ha dato quello dopo per fuorigioco di Colley. Le regole cambiano di continuo. E poi c'era un cazzotto in area a La Gumina. E il contatto di Medel su Tonelli all'inizio dell'azione che porta al gol? Era una partita in cui il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”.

Bonazzoli come mai in panchina?

"Giocando ogni tre giorni cerco di variare un po', ma conto molto su Bonazzoli. E questo gol sono sicuro gli darà più carica".

Cosa manca a questa squadra?

"In queste tre partite, abbiamo sbagliato solo il primo tempo con l'Inter. Poi abbiamo giocato bene a Roma, discretamente bene stasera. Ci manca il risultato, di non prendere gol. Dobbiamo essere più attenti e determinati".

Ora Lecce e SPAL. Vi giocate tutto? E Quagliarella ci sarà?

"L'importante sarà giocare come stiamo facendo, mercoledì a Lecce sarà uno scontro diretto. C'è chi ha cinque giorni di recupero e chi come noi uno. Quagliarella oggi ha fatto un'altra ecografia, è al 98% e deve rielasticizzare il muscolo. Domani dovrebbe riprendere gli allenamenti".