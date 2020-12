Samp, Ranieri difende Adrien Silva: "E' un campione, deve solo entrare nel circuito italiano"

Nel corso della conferenza stampa odierna, dopo la vittoria per 2-1 in casa dell'Hellas Verona, Claudio Ranieri ha parlato anche di Adrien Silva. "È un campione. Deve entrare nel circuito italiano, non dimentichiamo che è fermo da febbraio scorso. Io sono molto contento, vedrete che è un ragazzo importante per noi".