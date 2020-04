Samp, Ranieri: "Ferrero pensa alla salute dei ragazzi e aspetta le decisioni che verranno prese"

vedi letture

Nel corso del suo intervento su Radio Uno nel corso del programma "Radio Anch'Io Lo Sport", il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha commentato la proposta di Adriano Galliani di un campionato da disputare nell'anno solare: "Anche il Mondiale si disputerà in inverno, non la vedo una cosa sbagliata. Poi quando Galliani parla sempre da grande dirigente. Se ha detto una cosa del genere è perchè ha ponderato e visto tutte le possibilità".

Ferrero è deciso a chiudere questo campionato. Cosa vi siete detti?

"Il presidente non ci ha mai detto che vuole chiudere questo fatto qua. Lui pensa sempre alla salute dei ragazzi, questo lo devo dire. E aspetta le decisioni che verranno prese. Noi, da quando non ci siamo più allenati insieme ossia dal martedì 10 marzo, abbiamo dato ogni giorno il lavoro da fare ai ragazzi. E che stanno facendo tutti i giorni. Tranne quei ragazzi che sono stati colpiti dal coronavirus".

Il campionato allineato con il Mondiale invernale.

"Se è da gennaio a dicembre dell'anno prossimo, se il coronavirus ce lo permetterebbe, abbiamo più di sei-otto mesi per chiudere questo campionato. Avremmo tutti questi mesi per vedere se il coronavirus ci ha abbandonato, se abbiamo trovato un vaccino, se possiamo tutti quanti, non solo il calcio, ritornare alla nostra vita normale per provare poi a concludere il campionato in corso".

Con una gara ogni tre giorni perchè non integrare anche i ragazzi della Primavera?

"Sono d'accordo. Se ripartiamo noi perlomeno anche i ragazzi della Primavera devono allenarsi. Come logico, prima si pensa ai ragazzi della prima squadra e poi ai ragazzi del settore giovanile".

Le temperature calde a luglio?

"Questi sarebbero problemi nostri. Si giocherebbe sempre la sera e quindi gli allenamenti si farebbero la mattina o la sera. Io ho giocato e allenato al sud, sappiamo benissimo che lì i 30 gradi arrivano prima che al nord, o almeno una volta. I 30 gradi ci sono per tutti, non è questo il discorso. Chi sarà più stanco l'allenatore farà più cambi. L'importante è la salute. Poi giocare a 30 gradi, a 20 non sarà lo stesso. Sarà compito degli allenatori capire quando sarà il momento di tenere più palla e quando invece giocare più in velocità. Queste sono questioni più tattiche e ogni allenatore se ne prenderà le responsabilità".

Leggi le parole di Claudio Ranieri