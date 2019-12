© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo nel derby della Lanterna contro il Genoa, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato ai canali ufficiali del club: "Bellissimo, sono proprio felice per i nostri tifosi. E' stata una partita tosta. Ci avevano chiesto di giocare con cuore e sangue freddo e ci siamo riusciti. Sono estremamente felice per noi, per i tre punti e per i sampdoriani, che possono gioire. Gabbiadini ha proprio trovato il momento giusto per colpire. Godiamoci questi tre punti, la vittoria e poi pensiamo alla Juventus. Sarebbe una gran cosa fare un risultato positivo pure contro di loro":