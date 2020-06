Samp, Ranieri: "Ho visto una grande Inter in Coppa Italia. Conte? Amico e gran tecnico"

vedi letture

Claudio Ranieri, ospite di Sky, parla così alla vigilia della sfida all'Inter facendo un punto sulla condizione della sua Sampdoria a due giorni dal ritorno in campo: "Siamo pronti, abbiamo portato la squadra ai livelli fisici di prima della sospensione. Ma non possiamo saperlo con certezza, sono quattro mesi che non giochiamo e due di questi li abbiamo trascorsi in casa. I ragazzi hanno seguito il programma che abbiamo mandato loro, manca la controprova del campo. L'Inter l'ho vista benissimo in Coppa Italia, a Napoli ha fatto una gran partita facendo girare palla ad alta velocità. Ha trovato gol su un calcio d'angolo voluto e non fortunato, sappiamo che Eriksen li calcia così. Lo conosco bene avendo allenato in Inghilterra e ha queste giocate. Poi Ospina ha fatto delle grandi parate, prima di dare quella palla meravigliosa a Insigne permettendo al Napoli di pareggiare. Ma l'Inter l'ho vista benissimo. Conte? È un amico, un grande allenatore. Ci sarà da lottare su ogni pallone".

Cambi di modulo: "Non sarà una Samp diversa, sono positivo e voglio vincere. Poi se non riusciremo a imporre il nostro gioco, si dovrà correre ai ripari. Ho fatto delle prove giocando a tre dietro, ma perché in alcuni mezzi tempi avevo già utilizzato questa soluzione rendendomi conto che la squadra aveva bisogno di un terzo marcatore centrale. Ora vedremo, potrò cambiare di partita in partita. Scelgo sempre alla vigilia della gara".

Quagliarella: "Non lo voglio rischiare, ha un piccolo problema al polpaccio che potrebbe diventare più serio. Giocando tre volte in una settimana, sono orientato a non schierarlo. Inter no, possibile rientro con la Roma".