Samp, Ranieri: "I ragazzi lavorano da casa. Eravamo in un periodo di forma eccellente"

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento delicato che sta attraversando il nostro Paese e della situazione della formazione blucerchiata: "Come passo il tempo? Come tutti gli italiani. Ringraziando Dio stiamo tutti bene, siamo chiusi in casa ma il fatto di stare bene è già una grande conquista".

Si guarda i video delle squadre che affronterà la Samp nel finale di campionato?

"Un po' di tutto. Dalle serie tv al calcio, ne abbiamo di tempo a disposizione".

Che lezioni fa con i suoi giocatori?

"Abbiamo una chat, ho parlato con i preparatori e sono loro che li stanno seguendo giornalmente. Io cerco di rompergli le scatole il meno possibile. I preparatori mi fanno il resoconto di come si stanno allenando, per quel poco che possono fare. Abbiamo mandato loro delle biciclette, attrezzi dove possono fare la forza. Eravamo in un periodo di forma eccellente e purtroppo la stiamo perdendo. Ma c'è gente che perde la vita per cui pazienza".