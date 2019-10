Samp, Ranieri: "I sistemi di gioco li ho fatti tutti. Sceglierò 11 lottatori"

I moduli tattici non sono argomento primario nella conferenza stampa di Claudio Ranieri, oggi presentatosi come nuovo allenatore della Sampdoria: "Io sceglierò undici persone che abbiano voglia di lottare. Il sistema è tutto figlio di quello che mi diranno i ragazzi. So che l'anno scorso erano abituati con il rombo. Di sistemi di gioco li ho fatti tutti, l'importante avere giocatori che si impegnino alla morte affinché i tifosi siano orgogliosi di loro".

