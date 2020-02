vedi letture

Samp, Ranieri: "Il tempo effettivo? Giocavo a basket. Potremmo fare 30 minuti canonici"

Nel corso della conferenza stampa odierna, Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato anche della possibilità di avere il tempo effettivo in una gara di calcio. "Quando ero ragazzo io giocavo a basket. Si potrebbe fare i 30 minuti canonici. In Inghilterra, non ricordo se un uomo della Lega o lo stesso arbitro, ci disse che il prodotto calcio è venduto in tutto il mondo e quindi che non venga criticato l'operato dell'arbitro. In Italia si chiede il giallo, è una cosa bruttissima. Il protestare sistematicamente su tutto non è bello per chi deve acquistare un prodotto che deve essere molto bello tatticamente e molto fluido".