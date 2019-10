Samp, Ranieri: "Lecce non si arrende mai, lo abbiamo visto con la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club blucerchiato parlando anche del Lecce: "Il Lecce è una buona squadra, ha fatto la doppia promozione con lo stesso allenatore e con quasi gli stessi giocatori, per questo si conoscono a memoria, giocano bene la palla e vanno velocissimi in contropiede. È una squadra che non si arrende mai, lo abbiamo visto anche contro la Juventus, ha fatto più punti fuori casa che in casa e per questo penso che sia una partita molto complicata. Dobbiamo fare del nostro meglio".