Samp, Ranieri: "Mercato? Se serve a migliorare la rosa va bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria ottenuta contro il Brescia: "Mi aspettavo una prestazione maiuscola, abbiamo fatto una buona prova a Milano. Non avevamo trovato gol, oggi sì. Dopo aver subito non ci siamo fermati e abbiamo fatto il 2-1 prima della fine del primo tempo.

La reazione?

"Io ho cercato di lavorare sulla psicologia e sull'autostima. Questa era una squadra abituata a fare un buon girone di andata, essere all'ultimo posto non era facile. Questi tre punti sono molto importanti, ora giocheremo contro la squadra più in forma del campionato".

Quagliarella?

"La rabbia non traspare durante gli allenamenti, è sempre sereno. Io non mi preoccupavo proprio per via della sua esperienza. È logico che quando fai gol ti riescono le cose. Per me è importante la sua applicazione per la squadra".

Cosa chiederà alla società per quanto riguarda il mercato?

"Noi stiamo giocando con due centrali difensivi sinistri, la società sa quello che serve ma va detto che è un gruppo serio. Se c'è qualcosa che può migliorare il gruppo bene, sennò stiamo bene così".

Vuole tutti al top?

"Vieira ha una buona visione di gioco, gli ho chiesto di farlo per trovare superiorità".