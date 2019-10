Samp, Ranieri: "Mercoledì voglio reazione. Quagliarella si è impegnato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN a margine del ko sul campo del Bologna: "Nel primo tempo abbiamo dato fiducia al Bologna, perché abbiamo sbagliato alcuni passaggi e loro sono stati bravi nelle ripartenze, ci mettevano in difficoltà sugli esterni. Nel secondo tempo abbiamo fatti meglio. Peccato perché c'era stata una grande reazione dopo il gol e dovevamo stare più attenti sul corner. Non fanno piacere questi risultati, però è sport, si vince e si perde. Mercoledì voglio vedere una reazione, se il Bologna ha vinto è perché ha creduto nella vittoria, noi dopo il gol subito ci siamo un po' disuniti. Bertolacci non giocava da un anno e mezzo, ero già indeciso se farlo giocare, ma Ekdal aveva un risentimento e non ho potuto rischiarlo dall'inizio. Quagliarella ha fatto una grande partita sotto l'aspetto dell'impegno, se continua così il gol arriva".