Samp, Ranieri: "Mi aspetto una reazione. Col Lecce non è decisiva"

Alla vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club blucerchiato: "Il Lecce è una buona squadra, ha fatto la doppia promozione con lo stesso allenatore e con quasi gli stessi giocatori, per questo si conoscono a memoria, giocano bene la palla e vanno velocissimi in contropiede. È una squadra che non si arrende mai, lo abbiamo visto anche contro la Juventus, ha fatto più punti fuori casa che in casa e per questo penso che sia una partita molto complicata. Dobbiamo fare del nostro meglio".

Respira aria di pessimismo?

"No, almeno all'interno. La Samp non è abituata a essere in quella posizione, dobbiamo restare calmi ed essere positivi. Domenica ho visto una bella squadra: ho messo Caprari quando pensavo di poterla vincere, poi l'episodio del calcio d'angolo ci ha condannati".

Cosa dice alla squadra per tenere alto il morale?

"Lo sport è lo specchio della vita, ognuno dio noi ha delle difficoltà nella vita privata ma se uno si abbatte viene sopraffatto. Le difficoltà ci sono e solo gli uomini che vogliono superarle ci riescono".

Pensa che quella contro il Lecce possa essere una gara decisiva?

"No, è importante per noi perché vincendo prenderemo tre punti e fiducia. Mi aspetto che la Samp sappia reagire, contro la Roma meritavamo i tre punti, contro il Bologna abbiamo fatto una bella gara con un ottimo spirito di reazione. Per la prima volta abbiamo rimontato ma non è andata bene. Dobbiamo fare la nostra partita avendo il massimo rispetto del Lecce".

Come sta la squadra?

"Faremo l'ultimo allenamento domattina e poi deciderò la formazione, dopo aver parlato con i ragazzi che ho visto più affaticati. Quando il malato si deve rialzare non può subito volare, dobbiamo fare punti: chiedo questo alla Sampdoria".