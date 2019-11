Samp, Ranieri può sorridere: Quagliarella in gruppo, a Cagliari ci sarà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contrariamente a quanto successo ieri, capitan Fabio Quagliarella ha svolto l'intera seduta in gruppo: è questa la notizia più bella per Claudio Ranieri e per la Sampdoria tutta. Se il gol manca infatti da tanto, troppo (seconda giornata quando i blucerchiati sfidavano il Sassuolo), l'apporto in campo del capocannoniere 2018/19 della Serie A non è mai stato in discussione e non deve esserlo: basti pensare al decisivo rigore conquistato da Quaglia nella sfida contro l'Udinese, poi realizzato da Ramirez a causa dell'infortunio rimediato dal bomber stabiese. E anche a Cagliari, in una gara molto importante per i blucerchiati, ansiosi di dare seguito ad una ritrovata stabilità difensiva e al buon momento dal punto di vista dei risultati, sarà lui a guidare l'attacco del Doria.