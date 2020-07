Samp, Ranieri: "Quagliarella è al 98%. Contro la SPAL sarà almeno in panchina"

Nel corso della conferenza stampa post Lecce, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato anche del prossimo rientro in campo di Fabio Quagliarella: "Manca tanto perché è un giocatore esperto e in queste partite servono calciatori del genere. Ha fatto la seconda ecografia, me lo hanno dato al 98%. Si sta allenando, è vicino al rientro e domenica credo di averlo almeno in panchina".