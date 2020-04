Samp, Ranieri: "Quattro mesi di clausura per i giocatori non sono credibili"

Lunga intervista a Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, a Il Corriere della Sera. "Spazzo via ogni incertezza: sono d'accordo con chi dice che la stagione vada finita ma nei termini e nei modi giusti. Non bisogna ripartire perché dobbiamo ma quando gli ospedali non saranno più ingolfati e i test accessibili. I lunghi ritiri? I giocatori sono chiusi in casa da quasi due mesi e stanno dando i numeri. Molti sono da soli con la famiglia lontana. Dovrei portarli in ritiro un altro mese? Sarebbero quattro mesi di clausura, non è credibile".