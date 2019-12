Samp, Ranieri: "Siamo ancora nelle sabbie mobili. Juve, serve perfezione"

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di domani a Marassi contro la Juventus: "Abbiamo vinto il derby ma restiamo nelle sabbie mobili, dovremo lottare e soffrire per tutto il campionato. Adesso lavoreremo meglio, meglio vincerlo che perderlo il derby".

Come si ferma la Juve?

"La Juve è una squadra stratosferica, complimenti alla società., Servirà la partita perfetta e loro dovranno sbagliare, altrimenti sarà dura. Affronterò Sarri per la prima volta, voglio vedere Ronaldo da vicino, come tutti i nostri tifosi".

Si aspettava Sarri alla Juve?

"Evidentemente la Juventus voleva cambiare la sua filosofia. Allegri ha fatto un lavoro straordinario ma adesso le cose sono diverse".

Cosa vi accomuna?

"La curiosità, il sapere e il conoscere. Quando allenavo la Fiorentina mi è venuto a vedere, non me lo ricordavo ma me lo ha ricordato lui".

Gabbiadini ha ritrovato la felicità col gol nel derby?

"Ha fatto gol, ha sorriso e poi ha rimesso la sua solita faccia (ride ndr). Peccato per lui che rida così poco".

Cosa manca alla Samp per uscire definitivamente dal periodo grigio?

"Da diversi anni non siamo invischiati per la lotta per non retrocedere e quando una squadra non abituata ci si ritrova perde la fiducia. Quest'anno siamo partiti male, negli anni scorsi succedeva l'opposto, per questo dobbiamo lavorare per tornare nella zona tranquilla della classifica".