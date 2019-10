Samp, Ranieri: "Sono fiducioso, ho visto una reazione della squadra"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la sconfitta arrivata contro il Bologna, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Io sono fiducioso, ho visto una squadra che ha saputo reagire dopo il loro gol, quando una ripartenza loro ci ha trovato messi male, hanno trovato un grande gol con Palacio ma abbiamo reagito, siamo stati incisivi e sull'1-1 pensavamo di vincere. Si giocava per un episodio, lo ha trovato il Bologna che forse lo ha cercato fino alla fine e noi non abbiamo avuto quella rabbia per portarla a casa. Cambi? Ci sono molti uomini, devo fare di necessità virtù, so chi sta bene, chi ha problemi, anche i cambi sono dovuti ad imprevisti che io so e la gente no".