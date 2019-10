Samp, Ranieri: "Tutti, tranne Linetty, stanno facendo buoni allenamenti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato delle condizioni dei suoi durante la conferenza stampa pre-Bologna. "Tutti, a parte Linetty, stanno facendo buoni allenamenti. Come sempre, al sabato sera tiro le somme e decido chi andrà in campo o panchina. Bertolacci come l'ho visto? Naturalmente il primo giorno di allenamento, come tutti gli altri, ha recuperato. Lo sto vedendo bene come tutti. Poi ci sono i piccoli particolari e quelli sono sintomi".