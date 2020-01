Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Sassuolo, ha parlato anche della possibile cessione del club da parte di Ferrero: "Le voci non devono influire assolutissimamente. Noi dobbiamo pensare solo al campo, alla gestione della società ci sono altre persone. Noi dobbiamo cercare di fare il massimo perché siamo in una situazione delicata. Tutto quello che accade fuori dal campo non ci deve interessare. Dobbiamo stare chiusi dentro una bolla di sapone, anzi di piombo".

