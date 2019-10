© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervenuto oggi in conferenza stampa al termine del match perso contro il Bologna, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha fatto sapere che voterà Sinisa Mihajlovic per la Panchina d’Oro: “Se lo voterò? Certamente. Non solo per la malattia ma perché è un grosso esempio per tutti noi”.