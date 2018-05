Samp, rebus Giampaolo: Ferrero lo conferma, lui chiede chiarezza

Dal corrispondente a Genova

Uno sguardo al futuro. La sconfitta di ieri contro il Napoli ha chiuso il campionato casalingo della Sampdoria che, aritmeticamente, ha detto addio ad ogni sogno europeo. Una stagione iniziata su alti ritmi e risultati esaltanti, come i successi casalinghi contro Milan, Atalanta e Juventus oppure i tre punti conquistati al “Franchi” di Firenze, ma terminata con troppe delusioni. Il finale di campionato è innegabile che lasci un po' di amaro nella bocca dei tifosi, con la squadra che nelle ultime dieci partite ha conquistato soltanto sette punti, perdendo sette volte ed incassando la bellezza di 21 reti. Lo striscione esposto in Gradinata Sud negli ultimi minuti del match contro i partenopei di Sarri è stato eloquente: “Il prossimo anno credeteci come quest'anno ci abbiamo creduto noi”.

FERRERO CONFERMA GIAMPAOLO - In attesa di conoscere l'esito dell'ultimo match in casa della SPAL, tiene banco in casa blucerchiata il futuro di Marco Giampaolo. Il tecnico di Bellinzona, occorre dirlo, ha sempre manifestato la volontà di rimanere all'ombra della Lanterna ed è legato al club di Corte Lambruschini con un contratto di quattro anni. Nel post partita di domenica sera, il numero uno della Samp Massimo Ferrero ha speso parole proprio per il suo allenatore, di fatto confermandolo: "La Samp ripartirà da Giampaolo? Certo. Giampaolo è il nostro allenatore, ha quattro anni di contratto".

GIAMPAOLO CHIEDE CHIAREZZA NEGLI OBIETTIVI - In conferenza stampa invece Marco Giampaolo è stato molto chiaro: "Bisogna vedere cosa succederà. A Genova sto bene. Lavoro bene. Questo è un aspetto positivo, poi bisogna fare una valutazione su altri aspetti. Io posso rimanere a Genova, posso andar via ma posso rimanere a casa. Non faccio un discorso di alternative. Se posso lavorare e migliorare a Genova, ci resto volentieri”. “La comunicazione è importante - ha proseguito Giampaolo -. Quello fa la differenza. Se tu mi dici che devo andare in Europa e non ho i mezzi, quello fa la differenza. Le mie decisioni saranno in base alla comunicazione. Si può anche cambiare 20 giocatori e ripartire da zero. Ci stai? Sì. Questo sarà importante. In generale dobbiamo essere chiari nella comunicazione".