Samp, rebus Murillo: le condizioni del contratto sono un problema. Può andare in prestito

I movimenti in casa Sampdoria, sottolinea Il Secolo XIX, per ora riguardano soprattutto il mercato in uscita. "A calcio si gioca in 11, non è come il rugby che si gioca in 15. E se contate già ora quanti difensori, centrocampisti e attaccanti abbiamo, capite che prima di comprare bisogna provare a sfoltire. Altrimenti si rischiano solo boomerang visto che tanti finiscono per non giocare e a nessuno fa piacere", le parole di Ferrero a margine dell'amichevole disputata ieri contro il Derthona.

Occhi puntati su due possibili uscite in particolare, Murillo e Ramirez. Per quanto riguarda il difensore, avendo un contratto lungo (aveva firmato col Doria fino al 2023) potrebbe anche andare di nuovo in prestito vincolandolo con una qualche forma di riscatto nei prossimi mesi. Senza nulla togliere al colombiano, il suo arrivo l'anno scorso, alle condizioni in cui è stato preso dal Valencia - conclude Il Secolo XIX - si sta rivelando un errore e ora non è facile rimediare.