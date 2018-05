Samp, rebus rinnovi per i dirigenti. E non mancano altre offerte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Sampdoria tiene banco la vicenda legata ai rinnovi contrattuali della dirigenza, da Osti a Pradè passando per Pecini e Ienca. Le firme ancora non sono arrivate e su Osti si stanno muovendo Cremonese e Sassuolo (che punta anche Pecini). Su Pradé, invece, è forte il pressing del Venezia. Interesse che potrebbe diventare un vero e proprio corteggiamento in caso di promozione in Serie A. Il segretario generale Ienca piace alla Roma nonostante il ritorno di Massara, mentre Pecini oltre al Sassuolo piace a Empoli, Napoli e Tottenham. Il presidente Ferrero per il momento ostenta tranquillità, ma le richieste di altri club come detto non mancano. Questo il punto della situazione blucerchiata fatto dal Secolo XIX.