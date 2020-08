Samp, rinnovo di contratto per Falcone. Ora il prestito al Cosenza

vedi letture

Operazione in uscita per la Sampdoria. Secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport il club blucerchiato ha definito la trattativa per il passaggio di Wladimiro Falcone al Cosenza in prestito. Il portiere prima dell'addio a titolo temporaneo ha rinnovato il suo contratto con la società del presidente Ferrero.