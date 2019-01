© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Futuro blucerchiato a rischio per Lorenzo Tonelli. Il difensore fiorentino è arrivato solo la scorsa estate a Genova dal Napoli eppure il suo destino appare al momento di difficile lettura. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX quest'oggi, infatti, basteranno altre sette presenze dell'ex Empoli per rendere automatico il riscatto del cartellino del giocatore attualmente in prestito. Una clausola che obbligherebbe la Sampdoria a pagare al Napoli 8,5 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dal club del presidente Ferrero che in caso di mancato sconto da parte del collega Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di lasciar partire il giocatore già durante questa sessione di calciomercato.