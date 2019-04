© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due squadre in cerca di un risultato positivo per continuare a inseguire l'obiettivo della qualificazione alle prossime coppe europee. Sfida interessante a Marassi, dove tra poco scenderanno in campo Sampdoria e Roma. Giampaolo schiera i suoi con il classico 4-3-1-2, con Saponara alle spalle di Defrel e Quagliarella. Tonelli preferito all'acciaccato Colley in difesa. Ranieri ritrova Daniele De Rossi, che giocherà a centrocampo con Cristante e Pellegrini. Sorpresa davanti: il tridente sarà composto da Zaniolo, Schick e Kluivert.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella.

Roma (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Schick, Kluivert.