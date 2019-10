Samp-Roma, le ultime sul rinvio: domani decisione della Protezione Civile

© foto di Antonio Vitiello

Aggiornamenti su Sampdoria-Roma, gara a rischio rinvio in programma per domenica. Per ora è stata diramata allerta gialla per piogge sulla Liguria, domani in base alle nuove previsioni la Protezione Civile valuterà se diramare una nuova allerta. In caso di allerta rossa (allerta massima per precipitazioni), Samp-Roma sarà automaticamente rinviata. In caso di allerta arancione invece può essere valutata l’apertura del Ferraris