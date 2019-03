Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, dopo la sconfitta con l'Atalanta e le polemiche per un presunto colpo di Gasperini al team manager Ienca, è voluto intervenire al microfono di Sky Sport per fornire la versione del club blucerchiato: "Non c'è stata nessuna sceneggiata. A fine partita va data la mano all'avversario, non una manata. Ci sono dei testimoni che hanno visto l'accaduto e ora dovrà pensarci la Procura Federale. Mi parlano di una manata abbastanza forte. Noi facciamo i complimenti all'Atalanta, anche noi abbiamo giocato bene, ma la manata non esiste nello sport. Questi episodi sono da censurare".