Samp, Romei: "Pausa di riflessione per Pecini. Pradé? Rapporti ottimi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata a Il Secolo XIX, l'avvocato Antonio Romei, braccio destro di Ferrero alla Sampdoria, che ha parlato delle situazioni di Riccardo Pecini e Daniele Pradé: "Per prima cosa devo sottolineare che ogni decisione finale spetta e spetterà sempre al presidente Ferrero. Riccardo si è preso una pausa di riflessione. Ha ancora due anni di contratto e ogni decisione dovrà essere condivisa. Come per Daniele, anche se lui è in scadenza. I rapporti con entrambi sono ottimi".