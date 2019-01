Samp, Romei: "Quagliarella simbolo. Gabbiadini rinforzo di spessore"

Antonio Romei, vicepresidente della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a pochi giorni dalla sfida del San Paolo tra il Napoli e la formazione doriana. "Quagliarella - ha detto - è un nostro simbolo, non possiamo che essere orgogliosi di averlo con noi. Mi auguro che vada avanti il più a lungo possibile. Ora dobbiamo andare avanti giornata dopo giornata, il campionato è difficilissimo. L'obiettivo è fare più punti possibili. E' un campionato equilibrato e noi dobbiamo restare lì, siamo in ballo e dobbiamo ballare. Gabbiadini? Darà sicuramente un contributo, è un giocatore di spessore. Quand'è tornato sembrava che non fosse mai andato via, la forza della nostra squadra sta nel gruppo", le sue parole.