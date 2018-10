Samp, Romei sul nuovo attacco: "Cambio Duvan-Defrel è stato sofferto"

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola riporta le dichiarazioni di Antonio Romei, avvocato dalla Sampdoria e braccio destro del presidente Massimo Ferrero: "Obiettivo sesto posto? Noi dobbiamo tenere l'asticella alta sulle prestazioni, sennò iniziamo il giochetto dell'anno scorso e poi sappiamo come è finita. Siamo ancora all'inizio, però è un indizio di una solidità importante: dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo molti giocatori impegnati con le Nazionali, una grande soddisfazione per noi. Vuol dire che i giocatori si migliorano".

Sulla decisione di puntare su Defrel per il dopo Zapata: "E' stato un cambio sofferto - prosegue Romei -. Duvan è un giocato molto forte, lo ha dimostrato anche domenica. C'è stata questa opportunità, volevamo più qualità e in avanti un giocatore come Defrel ci era sempre piaciuto. Ma Duvan è un ragazzo d'oro, merita tutte le fortune del mondo".