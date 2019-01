Samp, Romei: "Tonelli? Parleremo col Napoli per valutare acquisto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vicepresidente della Sampdoria, Antonio Romei, ha parlato delle possibili uscite dai blucerchiati. "Jankto e Defrel? Sono perdine importanti, nel primo anno con Giampaolo serve mettere in conto l'adattamento ma se qualcuno è davvero scontento, lo dica -ha spiegato a Il Secolo XIX-. Tonelli? Parleremo con il Napoli per capire se ci sono i presupposti giusti per acquistarlo o meno. Gabbiadini? Fortissimo. E' un nome che gira, come altri".