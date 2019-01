Samp, Sala: "Il mio miglior momento a Genova. CR7 un fenomeno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore della Sampdoria, Jacopo Sala, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX. Queste le sue parole: "Questo è il mio periodo migliore a Genoa, perché ho trovato la continuità e tutto diventa più semplice. Con Giampaolo ho dovuto lavorare molto per migliorare la mia fase difensiva e i sacrifici stanno dando i suoi frutti. Ho marcato Ronaldo, è un fenomeno. Durante la partita non parla mai, è sempre concentrato e mi ha colpito molto. Oltre al gol, l'altra beffa di CR7 è stata la maglietta. A fine gara gliel'ho chieda ma l'aveva già promessa a un mio compagno. Contro il Milan in Coppa Italia faremo come sempre: proveremo a imporre il nostro gioco. Dovremo essere concentrati al 110%".