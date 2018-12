© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Jacopo Sala, terzino della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Juventus. "Arriviamo da vittorie importanti, l'autostima è alta. Proveremo a mettere in difficoltà la Juventus per portare a casa qualche punto. Quagliarella è il nostro capitano, in questo momento gli viene tutto ed ogni palla che tocca mette in rete".