Samp, Saponara: "Col Napoli notte magica. Peccato per l'infortunio"

Dall’Inter allo Jiangsu Suning. La nuova sfida di Citadin Martins Eder parla cinese. Una nuova avventura, da affrontare con tanta voglia ed entusiasmo. “Prima mi sono confrontato in famiglia, poi ho deciso che dopo tanti anni era il momento di provare una nuova esperienza fuori dai...

Le pagelle del Perugia - Vido non perdona, follia del giovane Kingsley

Foggia, Russo: "Dobbiamo far meglio, non ci sono scusanti"

Crotone, Stroppa al veleno: "Quanto fango gettato su di me"

Salernitana, Bocalon: "In attacco siamo tanti e competitivi"

Pescara, in arrivo Farelli. Sarà il terzo portiere

Lecce, Falco: "Chiricò? Serve una soluzione. I cori non fanno bene"

Cocco, dal quasi addio alla doppietta. Per riprendersi il Pescara

Due su due per Falco. E il Lecce trova il suo leader tecnico

Del Prete: “Ero convinto di chiudere al Perugia portandolo in Serie A”

Bolzoni: “Spezia, non ho capito la scelta. Pronto a ripartire"

Ravanelli, il bomber inatteso del Padova. Che non ha parentele illustri

Lo Spezia si gode il baby Pierini. Un'ala in più per Marino

Riccardo Saponara , neo acquisto della Sampdoria autore di una buona prova contro il Napoli, ha commentato così la vittoria di ieri sul suo profilo Instagram : "Notte magica. L'esordio stagionale a casa nostra non poteva essere migliore, la prestazione collettiva è stata al limite della perfezione e l'atmosfera di Marassi.... bè, quella la conosciamo tutti. Unica nota negativa il mio infortunio che mi costringerà ad un piccolo stop".

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

